Польща має намір продати до 50% найбільшого залізничного перевізника у країні

Варшава. Польський державний залізничний холдинг PKP (Polskie Koleje Państwowe) планує у наступному році продати на фондовій біржі до 50% акцій найбільшого вантажоперевізника в країні і другого в Європі, - компанію PKP Cargo - який входить до нього.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив глава правління PKP Якуб Карновський агентству РАР.

Він зазначив, що залучені від цього продажу кошти становитимуть значну частину коштів, необхідних для виплати наступного року боргів РКР у розмірі понад 300 млн дол. РКР планує продати від 25 до 50 відсотків мінус одна акція компанії.

Карновський не виключив можливості випуску PKP Cargo облігацій у випадку несприятливої ​​для продажу держпакета ринкової ситуації, нагадавши, що в 2011 році компанія успішно продала свої папери на 180 млн євро. "Ми отримуємо сигнали з ринку, що якби зважилися на випуск таких облігацій, то є велика ймовірність на успіх", - сказав він.

Карновський додав, що РКР намір продати також низку інших великих і дрібних компаній, назвавши серед них найзбитковішу у складі держхолдингу Polskie Linie Kolejowe, яка управляє всією залізничною інфраструктурою в Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді поточного року РКР затвердила план свого розвитку до 2016 року, який, серед іншого, передбачає приватизацію низки компаній, які входять до холдингу, що повинно підвищити якість надаваних послуг і поліпшити фінансові показники холдингу.

Компанія за рахунок продажу держпакетів має намір погасити частину свого боргу, який становить, за останніми даними, близько 1,4 млрд дол.

У 2011 році PKP Cargo отримала рекордний за всю історію компанії прибуток у розмірі 75 млн доларів, що майже в 4 рази більше, ніж 2010 року. Доходи компанії виросли на близько 10% до 1,6 млрд доларів.

У минулому році компанія зайняла більше 50% ринку вантажоперевезень у Польщі в розрахунку маси вантажів та більше 60% в так званих "вантажних перевезеннях" (з урахуванням протяжності трас).

PKP Cargo є найбільшим після німецької Deutsche Bahn залізничним вантажоперевізником в Європі.