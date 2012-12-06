Прикордонперехід «Нова Гута» буде реконструйовано для розширення пропускної спроможності

Прикордонний перехід «Нова Гута» на білорусько-українському кордоні розширить свою пропускну спроможність.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні голова Гомельського облвиконкому Володимир Дворник на засіданні керівників прикордонних областей Білорусі й України.

«Вже підготовлене техзавдання з його реконструкції. Реконструкція прикордонного переходу дозволить скоротити час, витрачений на перетин кордону як громадянами, так і транспортом, і сприяти розвитку економічних відносин», - цитує В.Дворника агентство БЕЛТА.

В.Дворник також відзначив високий рівень співпраці України і Білорусі на прикладі спільного підприємства, яке створили в Гомелі Крюковський вагонобудівний завод і Гомельський вагоноремонтний завод.

«Вироблювані на цьому підприємстві пасажирські вагони успішно реалізуються на ринках Білорусі, Росії та Казахстану. Споживачам відправлено вже більш як 100 вагонів. Сформовано портфель замовлень на 2013 рік, а в перспективі тут вироблятимуть вагони для Мінського метрополітену», - сказав В.Дворник.

Він відзначив також наявність позитивної динаміки щодо зростання товарообігу між областю і прикордонними регіонами України.

«Зокрема, з Чернігівською областю обсяг взаємної торгівлі зріс в два рази, з Волинською - в чотири рази. В Україні високий попит мають продукти харчування, вироблені на Гомельщині. Білоруські підприємства купують феросплави, коксівне вугілля, інші компоненти для промисловості», - повідомив В.Дворник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Гомелі відбулося засідання Міжурядової білорусько-української змішаної комісії з питань торговельно-економічної співпраці під головуванням першого віце-прем'єр-міністра Білорусі Володимира Семашка і першого віце-прем'єр-міністра України Валерія Хорошковського.

За підсумками засідання керівники прикордонних областей двох держав підписали протокол, в якому накреслено шляхи розширення подальшої співпраці.