УЗ призначила на 7 грудня додаткові денні поїзди «Інтерсіті+» Київ-Харків

«Укрзалізниця» на п'ятницю, 7 грудня, призначила курсування додаткових фірмових денних швидкісних поїздів «Інтерсіті+» «Київ-Харків-Київ».

Як повідомила УНІАН прес-служба Південної залізниці, на 7 грудня призначено поїзд № 162 сполученням «Київ-Харків». Відправлення з Києва 07.12.2012 о 12:15, із зупинками на станціях Миргород 14:15 - 14:17, Полтава-Київська 15:04 - 15:08, прибуття до Харкова 07.12.2012 о 16:45.

Також призначено поїзд № 163 сполученням «Харків-Київ». Відправлення з Харкова 07.12.2012 о 13:31, із зупинками на станціях Полтава - Київська 15:07 - 15:10, Миргород 15:57 - 15:59, прибуття до Київа 07.12.2012 о 18:00.

Поїзди курсують составами «Хюндай».

Виділяються місця: у вагоні № 1 - 2 кл. 56 місць (місця 1, 2 для інвалідів-колясочників) з вільним місцем поруч для розміщення 2-х колясок для перевезення інвалідів), у вагоні № 2,5,8 - 1 кл. 56 місць, вагон № 3/бар - 2 кл. 51 місце, № 4,6,7 - 2 кл. 81 місце, № 9 - 2 кл. 61 місце).

За бажанням пасажирів передбачений продаж продуктових наборів у вагонах 1-го класу з оплатою через квиткові каси.

Як повідомляв УНІАН, курсування додаткових фірмових денних швидкісних поїздів «Інтерсіті+» «Київ-Харків-Київ» що​​п'ятниці почалося з листопада 2012 року.

У прес-службі Південної залізниці уточнили, що додатковий потяг «Інтерсіті+» щоп'ятниці призначається напередодні, залежно від пасажиропотоку.