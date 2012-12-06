«АероСвіт» відновив польоти до Мінська

Мінськ. Авіакомпанія «АероСвіт – Українські авіалінії» відновила польоти до Мінська, які були тимчасово припинені через борги за користування повітряним простором країни, внаслідок чого українські авіатори втратили дозволи на польоти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це порталу TUT.BY повідомив мінський представник «АероСвіту» Олег Желток.

За інформацією «АероСвіту», розміщеною на сайті агентства «Авіапорт», графіки платежів аеропортам були порушені через «затримку надходжень коштів на рахунки компанії в сезон низького попиту».

Перевізник має намір підвищити ефективність діяльності, щоб компенсувати скорочення дохідності у зимовий період. «АероСвіт» також повідомив, що вже приступив до реалізації програми зі скорочення витрат; готується план масштабної реструктуризації.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році приступить до оновлення середнемагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.

За підсумками 2011 року збиток авіакомпанії зріс більш ніж утричі - до 1,45 млрд грн. За звітний період «АероСвіт» наростив активи більш ніж у 10 разів і збільшив штат майже на третину. Обсяг перевезень зріс на 63% - до 2,8 млрд пасажирів. У компанії збитки пов'язали з витратами на розвиток маршрутної мережі, а також із зростанням собівартості перевезень.