«АероСвіт» в основному розрахувався перед операторами аеронавігаційних послуг РФ

Авіакомпанія «АероСвіт» у середу, 5 грудня, розрахувалася за більшістю зобов'язань з аеронавігаційних послуг у повітряному просторі Російської Федерації, а також здійснила чергові проплати за послуги низки аеропортів.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, крім того, «АероСвіт» поетапно відновлює платежі в рамках графіків, узгоджених з операторами послуг, що надаються.

Також «АероСвіт» продовжує переговори з аеропортом "Шереметьєво" про реструктуризацію заборгованості з урахуванням погашення її основної частини до 10 грудня.

До того ж авіакомпанія підтверджує намір і далі виконувати рейси до цього московського аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «АероСвіт – Українські авіалінії» відновила польоти до Мінська, які були тимчасово припинено через борги за користування повітряним простором країни, внаслідок чого українські авіатори позбулися дозволу на польоти.

Раніше через затримку надходження коштів на рахунки "АероСвіту" в сезон низького попиту було порушено графік розрахунків компанією за послуги аеронавігації та обслуговування в низці аеропортів. Через це останніми днями було затримано низку рейсів, у зв'язку з чим авіакомпанія вибачилася перед своїми пасажирами.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські Авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195. У 2012 році приступить до оновлення середньомагістрального авіапарку літаками нової генерації Boeing 737-800, а з 2013 року – Boeing 737-900ER.