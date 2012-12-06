УЗ наполягає на виділенні з держбюджету-2013 коштів на закупівлю пасажирського рухомого складу

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») наполягає на виконанні норм Закону України «Про залізничний транспорт» і виділенні з держбюджету на 2013 рік коштів на закупівлю пасажирського рухомого складу.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», згідно зі статтею 10 Закону України «Про залізничний транспорт», будівництво і реконструкція магістральних залізничних ліній і придбання залізничного складу для перевезень пасажирів у потягах далекого сполучення і місцевого сполучення здійснюються в установленому порядку за рахунок коштів Державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних внесків.

«За роки незалежності України ця норма закону не виконувалася. Держава ніколи не фінансувала розвиток залізничної інфраструктури. Жодної одиниці пасажирського рухомого складу не було придбано за бюджетні кошти. Тому для забезпечення потреб залізних перевезень «Укрзалізниця» змушена витрачати на це власні кошти», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

«На фінансування будівництва і реконструкцію залізничних ліній ніколи не виділялося цільового бюджетного фінансування», - зазначають в «Укрзалізниці».

За даними відомства, зокрема, у Німеччині за 17 років (починаючи з 1994 по 2011 рік) уряд разом із залізницею інвестували в залізничну систему загалом 132,7 млрд євро. Зокрема в інфраструктуру німецької залізниці з 1994 року було інвестовано 94,8 млрд євро або 5,2 млрд євро на рік.

До того ж «Дойче Бан» інвестувала 1,6 млрд на рік, а дві третини фінансування забезпечив уряд Німеччини. Окрім того, держава покрила дефіцит майна державної залізниці у розмірі 5,4 млрд євро. Цей дефіцит виник внаслідок давніх зобов'язань держави перед федеральною і державною залізницею ще до проведення реформи залізниці в Німеччині.

Тільки у 2011 році за статтею бюджету «на розвиток залізничного транспорту», який у загальному обсязі становить 16,8 млрд євро, 11,5 млрд євро надійшло в залізничну систему Німеччини з бюджету країни.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році «Укрзалізниця» пропонує придбати за рахунок коштів Державного бюджету пересувний склад для далеких пасажирських перевезень на суму 2,755 млрд грн і для приміських перевезень на суму 5,431 млрд грн.