Укртрансінспекція анулювала майже 2 тис. ліцензій на автоперевезення

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) за 11 місяці 2012 року анулювала 1940 ліцензій на автоперевезення, зокрема за порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності 1025 ліцензій.

Як повідомляє Міністерство інфраструктури України, Укртрансінспекція у вересні-листопаді поточного року видала 163,898 тис. дозволів для здійснення автомобільних перевезень в міжнародному сполученні, з них 1,188 тис. на пасажирські перевезення і 162,71 тис. - на перевезення вантажів.

Усього з початку року Укртрансінспекція провела 2666 перевірок додержання ліцензіатами ліцензійних умов провадження своєї діяльності, зокрема 961 планову перевірку і 1705 позапланових.

Довідка УНІАН. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) створена Указом Президента № 370/2011 від 6 квітня 2011 року «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Укртрансінспекція займається видачею дозвільних документів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів і здійснює контроль над міжнародними автомобільними перевезеннями.