У Львівській області перекинувся в кювет автобус із 30 пасажирами: постраждали 17 осіб

За медичною допомогою вже звернулись 17 постраждалих унаслідок сьогоднішньої дорожньо-транспортної пригоди у Кам‘янка-Бузькому районі Львівщини.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу зв’язків із громадськістю головного управління МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

„На цей час до лікарні за медичною допомогою вже звернулися 17 пасажирів автобуса, який слідував за маршрутом „Добротвір-Львів”. Інформація про те, чи є серед постраждалих діти, уточнюється. Загиблих унаслідок ДТП немає”, - зазначила С.Добровольська.

Вона також повідомила, що за попередніми даними причиною ДТП стало те, що „водій рейсового автобуса не впорався із керуванням”.

„Слідчі та експерти, які працюють на місці події, встановлюють причини ДТП – чи причиною стала ожеледиця на дорозі чи інші фактори”, - сказала С.Добровольська.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня, близько 09.00 поблизу села Перекалки Кам'янка-Бузького району на Львівщині з'їхав з дороги та перекинувся у кювет рейсовий автобус «Еталон» з 30-ма пасажирами.