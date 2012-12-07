Мер Кременчука стурбований відсутністю коштів у бюджеті-2013 на будівництво мосту через Дніпро

Мер Кременчука (Полтавська обл.) Олег Бабаєв стурбований відсутністю коштів у державному бюджеті на 2013 рік на розробку технічної документації та будівництво в місті нового мосту через Дніпро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Бабаєв повідомив журналістів.

За його словами, сьогодні проект мостового переходу через Дніпро в Кременчуці передано на держекспертизу, проте місто повністю за сам проект ще не розрахувалося.

«Проект ми зробимо, роботи продовжуються. Ми повинні ще перерахувати за проект 5-6 мільйонів проектному інституту. Наступного року ми хотіли просити кошти на техдокументацію. Тепер я не розумію, як просити. У будь-якому разі будуть переговори. Сьогодні до проекту бюджету це не потрапило. Подивимося, яка економічна ситуація складатиметься. Я втрачаю оптимізм щодо того, що далі виділятимуться гроші в розмірі 100-120 мільйонів на виготовлення документації», - сказав мер.

Нагадаємо, на проектування мосту цього року уряд пообіцяв виділити необхідні 35,5 млн. грн. Після затвердження проекту має бути розроблена техдокументація.

Питання про гостру необхідність будівництва в Кременчуці нового мосту виникло ще в 1989 році. У 1990-х роках "Київсоюзшляхпроектом" було розроблено перше ТЕО будівництва нового мостового переходу, яке було затверджене в 1993 році. Надалі у зв'язку з відсутністю фінансування проектно-дослідницькі роботи на стадії розробки було припинено.

У 2006 році, завдяки субвенціям із держбюджету, проектування було відновлено. У зв'язку із серйозними змінами в нормативній базі, а також з розширенням меж проектування (порівняно з 1991 роком), "Київсоюзшляхпроектом" було розроблено нове ТЕО будівництва мостового переходу. На сьогодні ТЕО відкориговане і передане на держекспертизу.

Відповідно до проекту мостовий перехід включає позакласний міст з судоплавним прольотом 240 м, для 6 смуг руху і транспортні розв'язки на різних рівнях, розміщених у місцях прилягання або перетину з вулицями і дорогами зі значними транспортними потоками.

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