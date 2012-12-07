Послуги міжнародного зв'язку в Білорусі подорожчають на 20-57%

Мінськ. Із 17 грудня в Білорусі подорожчають міжнародні телефонні з'єднання.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, введуть єдині тарифи, однакові для групи країн, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Так, вартість хвилини розмови з абонентом Росії зросте на 20%, України - на 50%, Німеччини - на 57%, Польщі - на 12%, а США - в 3,65 рази.

До того ж усі міжнародні телефонні з'єднання розділять на вісім зон. У кожній із них застосовуватимуться єдині тарифи вартості хвилини розмови для звичайного й пільгового часу доби.

«Тарифи розмежують за такими зонами: СНД I (Росія та Україна), СНД II (Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан), СНД III (Азербайджан), Європа I (Німеччина, Італія, Литва, Польща), Європа II (Австрія, Латвія, Болгарія, Угорщина та ін.), Європа III (Велика Британія, Греція, Франція, Іспанія та ін.), Світ I (США, Аргентина, Канада та ін.) і Світ II (Куба, Гаїті та ін.)», - розповіли в «Білтелекомі».

За інформацією «Білтелекому», для зони СНД I хвилина розмови у звичайний час (із 6.00 до 23.00) обійдеться в 1800 білоруських рублів (0,21 дол.), у пільговий час - 1260 рублів (0,15 дол.); для зони СНД II - 2200 рублів (0,26 дол.), вночі - 1540 рублів (0,18 дол.); для зони СНД III - 2500 рублів (0,29 дол.), вночі - 1750 рублів (0,20 дол.); для зони Європа I - 1350 рублів (0,16 дол.), вночі - 950 рублів (0,11 дол.); для зони Європа II - 2500 рублів (0,29 дол.), вночі 1750 рублів (0,20 дол.); для зони Європа III - 3000 рублів (0,35 дол.), вночі - 2100 рублів (0,24 дол.); для зони Світ I - 5000 рублів (0,58 дол.), вночі - 2500 рублів (0,29 дол.); для зони Світ II - 7500 рублів (0,87 дол.), вночі - 3750 рублів (0,44 дол.).

Як повідомляв УНІАН, компанія «Білтелеком» із 24 травня цього року підвищила тарифи на міжнародні телефонні дзвінки в Україну та Росію на 20% від колишньої вартості з'єднання. Хвилина розмови з абонентом в Україні коштує 1186 (0,14 дол. США) білоруських рублів (791 рубль (0,096 дол. США) із 23.00 до 06.00 у будь-який день тижня), а також у Росії – 1498 (0,18 дол. США) рублів; (996 рублів (0,12 дол. США) із 23.00 до 06.00 у будь-який день тижня) відповідно.

Довідка УНІАН. Нацкомпанія «Білтелеком» є первинним інтернет-провайдером у Білорусі, здійснює передачу даних комутованою мережею загального користування, забезпечує доступ до міжнародних і білоруських ресурсів Інтернету, надає в користування міжнародні цифрові потоки й канали практично будь-якої ємності, забезпечує рівні умови роботи операторів мобільного зв'язку Білорусі шляхом підключення їх до міжнародної станції, надає міжміський та міжнародний роумінг.