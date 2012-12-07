Південно-Західна залізниця бореться з негодою, рух поїздів не зупинено

Працівники Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) вживають заходів із забезпечення безперебійного руху в складних погодних умовах. Про це йдеться в повідомленні ПЗЗ.

Зокрема, у ніч з 6 на 7 грудня на залізничних вузлових станціях, вокзалах і шляхах роботи з прибирання снігу і обмерзань вели 3 тис. 465 працівників, зокрема зв'язківці та енергетики. До роботи було залучено 11 снігоприбиральних машин СМ-2 на станціях Дарниця, Київ-Пасажирський, Фастів-1, Фастів-2, Козятин, Жмеринка, Вінниця, Житомир, Підгірці, Безрадичі та Трипілля.

Найбільшу товщину сніжного покриву було зафіксовано на станціях Київ-Пасажирський — 15 см, Коростень — 16 см, Жмеринка — 20 см.

Зазначається, що через несприятливі погодні умови і обмерзання контактного дроту на залізниці ускладнено рух поїздів, внаслідок чого відбувалися затримки з прибуття і відправлення.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у веденні залізниці.

«Південно-Західна залізниця» посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсягу вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року ПЗЗ збільшила чистий прибуток на 47,2% порівняно з 2010 роком - до 128,965 млн. грн.