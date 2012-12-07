УТЛЦ скоротив порожні рейси піввагонів по Україні до 28 км

Держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр», що оперує парком вантажних вагонів України, скоротило порожній пробіг вагонів по Україні до 27,8 км, а час перебування вагонів за межами України на 40%.

Як повідомили УНІАН, крім того, УТЛЦ вдалося знизити відсоток порожнього пробігу вагонів державних вагонних компаній, тоді як відзначається загальна тенденція збільшення порожнього пробігу вантажних вагонів через збільшення часу простою на технічних станціях.

Наразі відсоток порожнього пробігу вантажного вагона під управлінням УТЛЦ до загального пробігу становить 40,7%.

«Ми працюємо індивідуально з кожною заявкою, шукаємо попутне завантаження і таким чином скорочуємо порожній пробіг вагона», - сказав перший заступник начальника УТЛЦ Андрій Мірошніков.

За словами А. Мірошнікова, зокрема, сьогодні УТЛЦ збільшив перевезення залізорудної сировини на металургійні комбінати.

«Зараз ми працюємо з парком вагонів державних вагонних компаній, однак на сьогодні ми пропонуємо об'єднати зусилля з метою мінімізації обороту вагонів і зменшення порожнього пробігу вагонів інших операторів», - сказав він.

А.Мірошніков зазначив, що на сьогодні завданням УТЛЦ є координація всієї діяльності на зовнішніх ринках з перевізниками та залізничними адміністраціями «таким чином, щоб вагон завантажувався і повертався, а якщо немає навантаження, щоб вагон повертався в порожньому стані на ринок внутрішніх перевезень».

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» створила держпідприємство «Український транспортно-логістичний центр» (ДП УТЛЦ) наприкінці 2011 року в рамках реформування системи вантажних залізничних перевезень. УТЛЦ намір об'єднати всіх українських власників вантажних піввагонів під єдиним управлінням.

Під управлінням УТЛЦ знаходиться близько 50 тис. піввагонів.

Тарифи, за якими оплачуються перевезення в піввагонах державних компаній, регулюються державою і наведені у Збірнику тарифів, затвердженому Міністерством інфраструктури України.