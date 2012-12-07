«ЮТейр-Україна» перевела внутрішні рейси до терміналу «А» аеропорту «Київ»

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» з 6 грудня перевела обслуговування внутрішніх рейсів до нового терміналу «А» Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Як повідомили УНІАН в компанії, прибуття внутрішніх рейсів буде тимчасово здійснюватися до терміналу «B».

Переведення внутрішніх рейсів до нового міжнародного терміналу зумовлене збільшенням пасажиропотоку на внутрішніх рейсах.

Зокрема, за 11 місяців 2012 року авіакомпанія перевезла у внутрішньому сполученні 111,161 тис. пасажирів.

На сьогоднішній день «ЮТейр-Україна» виконує 22 внутрішні рейси на день.

Всього за 11 місяців 2012 року авіакомпанія перевезла 378 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% порівняно з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «ЮТейр Україна» виконала 1770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році була завершена реконструкція аеропорту та будівництво нового терміналу «А» загальною площею 14 тис. кв. м, у тому числі площа VIP-залу - 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, у тому числі вартість самого терміналу з облаштуванням прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.

Пропускна спроможність терміналу - до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 осіб на годину.