Попов: у Києві назріло підвищення вартості проїзду в метро – голова КМДА

Голова КМДА Олександр Попов стверджує, що на сьогодні підвищення вартості проїзду в столичному метро об'єктивно назріло, проте влада Києва стримуватиме подорожчання максимально довго, в ідеалі – рік.

Як повідомляє «Сегодня», раніше з'являлася інформація, що у зв'язку з будівництвом гілки на Троєщину проїзд у київському метро може подорожчати (нині жетон коштує 2 грн).

О.Попов сказав виданню: «Оплата проїзду в метро і будівництво взагалі не пов'язані між собою. Будівництво метро в столиці ведеться на 95% на кошти держави. Так було завжди. Що стосується вартості проїзду, то проблема ця назріла давно. Тому що коли зупиняється потяг або ескалатор, це не подобається нікому. Але у нас 19 ескалаторів працюють з 60-го року. Їх потрібно міняти. Але звідки взяти гроші? Метрополітену потрібно проводити роботу з киянами і пояснювати ситуацію».

Що стосується збільшення оплати проїзду, О.Попов пообіцяв відповісти на це запитання в лютому. «Заслуховуватимемо і затверджуватимемо фінансовий план метрополітену. На сьогодні підвищення вартості проїзду об'єктивно назріло. Але чи зможемо ми протриматися ще рік – скажу, коли побачу цифри», - зазначив він.

Як сказав голова КМДА, що стосується будівництва лінії метрополітену на Виноградар, «це продовження гілки метро, там потрібно збудувати три станції. Вони можуть бути готові вже у 2016 році. Проблема в тому, що тут потрібно побудувати депо, а це 1 млрд грн. Без нього це було б набагато швидше. Зараз для нас пріоритет – Троєщина. Наступного року ми вже опустимо прохідницькі щити на Подолі. Спочатку побудуємо п'ять станцій, а всього їх буде 12. Завдяки приватно-державному партнерству реалізуємо проект за 4 роки. Також до 2015 року збудуємо станцію на Новобіличах, таким чином забиратимемо великий потік тих, що в'їжджають у місто».

Прокоментував О.Попов і відкриття станції метро «Львівська браму». Цю станцію, за словами голови КМДА «почнемо будувати наступного року. Технологічно зможемо зробити її за два роки – там складні ґрунти, багато підземних вод, тому ґрунт доведеться заморожувати. А з виходами на поверхню розберемося. Домовимося, а тим, хто не захоче – роз'яснимо».