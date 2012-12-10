«Роскосмос» не зміг вивести на орбіту "газпромівський" супутник

Москва. Федеральне космічне агентство «Роскосмос» не змогло вивести на задану орбіту супутник «Ямал-402» в інтересах компанії «Газпром космічні системи».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Роскосмосу».

«9 грудня під час виведення космічного апарату (КА) «Ямал-402» на цільову орбіту відділення КА відбулося на 4 хвилини раніше розрахункового часу. У цей час космічний апарат взяли на управління, проводиться уточнення схеми його довиведенія в точку стояння з подальшим введенням в експлуатацію», - йдеться в повідомленні.

Проведено оцінку параметрів орбіти «Ямал-402». Усі системи КА функціонують у штатному режимі.

За розрахунками фахівців, передбачається виконати два додаткових імпульси рухової установки для довиведенія космічного апарату в розрахункову точку орбіти. Перший із них запланований в ніч з неділі на понеділок. Після виконання всіх маневрів космічний апарат передадуть в експлуатацію ВАТ «Газпром космічні системи», як і передбачалося раніше, 8 січня.

Пуск ракети космічного призначення «Протон-М» з космічним апаратом «Ямал-402» відбувся 8 грудня о 17.13.43 мск з космодрому Байконур.

Відповідно до циклограми польоту о 17.23 мск головний блок у складі РБ «Бриз-М» і КА «Ямал-402» штатно відокремився від третьої сходинки ракети-носія, однак подальше виведення космічного апарата на цільову орбіту повинно було здійснитися за допомогою роботи маршової рухової установки розгінного блоку.

Телекомунікаційний супутник «Ямал-402» має поповнити угруповання російських супутників зв'язку та забезпечувати трансляцію на територію Росії, а також Західної та Центральної Європи, Близького Сходу та Північної Африки.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня російська ракета «Протон-М» не змогла вивести на задану орбіту два супутники зв'язку - «Експрес-МД2» і «Телком-3».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія відклала рішення щодо спільної з Україною космічної програми «Дніпро»