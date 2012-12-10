ДАІ закликає водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху в умовах погіршення погоди

Державтоінспекція вкотре нагадує водіям про необхідність неухильного дотримання Правил дорожнього руху в умовах погіршення погоди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, за прогнозом Гідрометцентру, сьогодні в Україні сніг, мокрий сніг, у південній частині, центральних та північних областях - з дощем, у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах, крім півдня та сходу, ожеледиця.

Державтоінспекція зазначає, що в умовах снігопаду необхідно рухатися із ближнім світлом фар (або із протитуманними фарами), дотримуватися швидкісного режиму, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки), особливо обережно рухатися мостами та естакадами, відмовитися від ризикованих маневрувань, що в несприятливих погодних умовах можуть призвести до створення аварійних ситуацій. Якщо виникає необхідність зупинитися, слід знижувати швидкість поступово, а при зупинці вмикати аварійну світлову сигналізацію.

ДАІ рекомендує водіям під час ускладнення погодних умов за можливості утриматися від поїздок, а тим, хто вже виїхав, бути максимально уважними та обережними за кермом.