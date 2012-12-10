«Укрзалізниця» продовжить підготовку студентів-випускників на підприємствах залізничного транспорту

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") у 2013 році продовжить проект із підготовки на підприємствах залізничного транспорту фахівців для залізничної галузі серед студентів випускного курсу вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», у 2013 році в цьому проекті візьмуть участь 90 осіб – по 15 з кожної залізниці.

Проект із підготовки фахівців у вишах за підтримки підприємств залізничного транспорту України стартував у 2012 році. Із загальної кількості відібраних студентів (60 осіб) у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту вчаться 29 студентів, в Українській державній академії залізничного транспорту – 15 студентів, у Державному економіко-технологічному університеті – 10 студентів, у Донецькому інституті залізничного транспорту – 6 студентів.

Для кожного студента визначено структурний підрозділ і посаду майбутнього працевлаштування, які відповідають одержаному освітньо-кваліфікаційному рівню.

У рамках укладених двосторонніх угод цим студентам за рахунок залізниць виплачується додаткова стипендія у розмірі звичайної академічної, а також з листопада 2012 року організовано додаткове професійне навчання за спеціально розробленими програмами.

Крім того, укладеними зі студентами угодами передбачено надання їм оплачуваних робочих місць під час проходження практики, молодим фахівцям після працевлаштування буде виплачена одноразова допомога в розмірі місячного посадового окладу і надана можливість брати участь в житловій програмі для залізничників.

Довідка УНІАН. Усього з початку 2012 року на залізницях було надано 3,9 тис. перших робочих місць молоді, з них випускникам ПТУ - 1,5 тис., випускникам вишів - 2,2 тис.

На сьогодні на залізницях України працює майже 4,5 тис. молодих фахівців.