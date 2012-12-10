Залізниці України за 11 місяців скоротили відправлення вантажів на 0,5%

Залізниці України за 11 місяців 2012 року відправили 349,507 млн тонн вантажів - на 0,5% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), за добу в середньому залізничники вантажили 1,043 млн тонн або 16,409 тис. вагонів.

Статичне навантаження на вагон збільшилося на 1,7% до планового завдання і становило 63,59 тонн на добу, що відповідає рівню минулого року.

Водночас середньодобове навантаження зерновозів збільшилося і в листопаді 2012 року і становило 1 тис. 295 вагонів - на 10% більше, ніж у листопаді 2011 року. Крім того, встановлено абсолютний рекорд добового навантаження із зернових вантажів, жому і шроту за час незалежності України - 1 тис. 803 вагони.

Оборот навантаженого вагону за 11 місяців ц.р. становив по Україні 6,11 діб - на 0,21 доби більше плану і на 0,26 доби менше показника минулого року.

Аналіз обороту вагонів показав, що уповільнення відбулося за рахунок збільшення часу на технічних станціях.

Крім того, оборот вагонів скорочувався через зміни в плані формування вантажних поїздів у результаті розмежування пасажирського і вантажного руху і подовження часу в дорозі, збільшення часу перебування під вантажними операціями, переадресації вантажів, затримки на прикордонних переходах і станціях призначення, відсутності у вантажоодержувачів фронтів вивантаження тощо.

Нагадаємо, залізниці України через простої і затримки піввагонів на під'їзних шляхах промислових підприємств за 6 місяців 2012 року не змогли задіяти в перевізному процесі 153,649 тис. піввагонів і недоодержали, таким чином, понад 96 млн.грн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк піввагонів «Укрзалізниці» становить 58,2 тис. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам, які частково або повністю забезпечують своє виробництво власним вагонним парком.