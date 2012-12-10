ДЗ призначила на свята додаткові потяги

Донецька залізниця (ДЗ) призначила на новорічні та різдвяні свята додаткові потяги сполученням Луганськ-Київ і Донецьк-Львів.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, поїзд № 524/523 сполученням Луганськ-Київ відправиться з Луганська 27 і 29 грудня, з Києва – 28 і 30 грудня.

Поїзд № 569/570 сполученням Донецьк-Львів відправиться з Донецька 26, 29 грудня і 2, 5, 8, 11 січня, зі Львова – 27, 30 грудня і 3, 6, 9, 12 січня.

Під час зимових перевезень ДЗ задіяла 576 пасажирських вагонів.

На найпопулярніших напрямках курсують поїзди максимальним складом із 18 вагонів.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») станом на 6 грудня збільшила кількість рейсів додаткових поїздів на новорічні та різдвяні свята до 210.

Додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їхня населеність не перевищує 50%.