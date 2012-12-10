У Чернівецькій області МНС звільнило із 6-годинного затору 190 автомобілів й автобусів

В Чернівецькій області співробітники МНС в передмісті Чернівців звільнили зі 6-годинного снігового полону 190 одиниць техніки, серед яких п’ять автобусів міжміського сполучення.

Як повідомили УНІАН у прес-служба ТУ МНС у Чернівецькій області, внаслідок сильних снігопадів на ділянці автодороги державного значення Житомир-Чернівці від с. Припруття до с. Динівці Новоселицького району близько 18-ї години 9 грудня утворився затор техніки протяжністю до 2 км, в який потрапило 100 легковиків, 65 вантажних автомобілів, 20 мікроавтобусів та 5 пасажирських автобусів сполученням «Чернівці-Хотин», «Чернівці – Кам’янець-Подільський», «Косів-Київ», «Івано-Франківськ - Донецьк», «Чернівці-Київ». Всього на дорозі було заблоковано близько 500 людей.

Завдяки злагодженим діям підрозділів Територіального управління МНС України у Чернівецькій області, служби автомобільних доріг та УДАІ УМВС близько опівночі затор техніки на зазначеній ділянці було ліквідовано.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі УДА УМВС України в Чернівецькій області, сьогодні, 10 грудня, водії 15 одиниць великовагового автотранспорту - автопотягів прийняли рішення про припинення руху аби уникнути ризиків на небезпечних ділянках дороги в умовах снігопаду і зупинилися на стаціонарному посту ДАІ в Атаках Хотинського району (кордон з Хмельницькою областю).

Протягом доби силами підрозділів ТУ МНС у Чернівецькій області здійснено буксирування 78 одиниць техніки, з яких 9 пасажирських автобусів та 11 легкових автомобілів. Також надано допомогу 650 людям, які перебували в транспортних засобах, що потрапили в затори та снігові замети.

Від ТУ МНС України у Чернівецькій області для надання допомоги громадянам отримали 10 одиниць техніки, 25 осіб особового складу.