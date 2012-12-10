Прокуратура розпочала слідство щодо посадовців «Київавтодору»

Прокуратура Києва розпочала досудове розслідування кримінального провадження стосовно посадовців комунальної корпорації «Київавтодор», винних у неякісній дорожній розмітці на столичних дорогах.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

За повідмленням, впродовж квітня-червня 2012 року посадовцями «Київавтодору» було перераховано підрядній організації 5 млн грн бюджетних коштів за виконані роботи з нанесення дорожньої розмітки. Проте прокурорською перевіркою встановлено, що дорожня розмітка на київських дорогах, зокрема, «Стоп лінія» для автомобілів, і розмітка регульованого й нерегульованого пішохідного переходів, не відповідають вимогам Державного стандарту та, за інформацією ДАІ, створюють реальну загрозу життю людей.

Крім цього, за висновками будівельно-технічного та економічного дослідження Харківського НДІ судових експертиз, внаслідок нанесення неякісної дорожньої розмітки лише на одній з перевірених ділянок столичному бюджету спричинено матеріальних збитків на загальну суму понад 90 тис. грн.

До того ж, дорожня розмітка, яка не відповідає стандартам, підлягає повторному нанесенню, для чого потрібно ще 5 млн грн.

У липні цього року у зв’язку з відсутністю належної дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» в Оболонському районі Києва сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких пішоходи отримали тілесні ушкодження.

УДАІ ГУМВС України в м. Києві внесено припис «Київавтодору» про невідкладне нанесення дорожньої розмітки відповідної якості.

За зловживання службовим становищем посадовцям КК «Київавтодор» загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.