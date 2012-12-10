Синоптики обіцяють поступове припинення опадів з 13 грудня, однак мороз посилиться

В Україні з 13 грудня очікується припинення опадів, однак температура повітря знизиться.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

«13-15 грудня поступове послаблення та припинення опадів та явищ, зниження температури повітря на 3-10°», - йдеться в повідомленні.

Також в Гідрометцентрі нагадують, що до цього часу, 11-12 грудня, на більшій частині території країни збережуться складні погодні умови.

Зокрема, очікується сніг та мокрий сніг (на півдні, у центральних та східних областях з дощем), місцями сильні опади (у північних, більшості центральних областей сильний мокрий сніг), налипання мокрого снігу, хуртовини, ожеледь, 11 грудня на Лівобережжі та в Криму, 12 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, 11 грудня до 24 м/с; на акваторії Азовського моря посилення швидкості вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм.