IBM завершує придбання Kenexa за 1,3 млрд дол.

Корпорація IBM (США) оголосила про завершення придбання компанії Kenexa. Про це УНІАН повідомили в прес-службі IBM.

В IBM вважають, що Kenexa зміцнює лідируючі можливості IBM у сфері впровадження соціального бізнесу та аналізу величезних масивів даних у соціальних мережах для отримання практичних рекомендацій. Чиста ціна придбання становить приблизно 1,3 млрд дол.

Kenexa, провідний постачальник рішень для підбору персоналу та управління розвитком співробітників, привносить в IBM унікальне поєднання хмарних технологій та консалтингових послуг, надаючи рішення із формування розумніших та ефективніших трудових ресурсів для найважливіших функцій бізнесу.

Kenexa доповнює стратегію IBM, спрямовану на забезпечення керівників бізнесу актуальною інформацією та кваліфікованими кадрами в кожному функціональному підрозділі підприємства, від групи розробки та відділу кадрів до маркетингової служби та відділу продажів.

Поширення технологій соціального бізнесу додатково прискорює зростання Великих даних і підвищує необхідність впровадження аналітичних рішень на підприємствах. Як показали результати недавнього глобального дослідження IBM, 57% опитаних генеральних директорів компаній вказали впровадження технологій соціальної взаємодії як першочергове завдання, а більше 73% респондентів повідомили про значні інвестиції в рішення для аналітики даних.

Крім того, згідно з результатами опитування, 70% CEO вважають людський капітал одним із найважливіших факторів сталого економічного розвитку. Об'єднані можливості IBM і Kenexa дозволяють запропонувати організаціям унікальні рішення, що дозволяють підвищити ефективність трудових ресурсів і отримувати практичні рекомендації з наявних бізнес-даних.

Як зазначив Алістер Ренні, генеральний менеджер IBM з рішень для соціального бізнесу, об'єднання рішень з управління людським капіталом Kenexa з лідируючими рішеннями IBM для аналітики і соціальної взаємодії спрямовано на допомогу клієнтам в отриманні реальної віддачі від їх інвестицій у соціальний бізнес і підвищенні їх конкурентоспроможності на ринку .

На сьогодні Kenexa є галузевим лідером у сфері хмарного програмного забезпечення та аутсорсингу рекрутингових процесів (Recruiting Process Outsourcing, RPO). Kenexa обслуговує понад 8900 клієнтів з цілої низки галузей, включаючи фінансові послуги, фармацевтичну промисловість і роздрібну торгівлю (у тому числі, більше половини компаній з рейтингового списку Fortune 500).

Після закінчення операції придбання близько 2800 співробітників Kenexa з 21 країни входять до складу IBM. Керуючись своєю традиційною стратегією, IBM продовжуватиме підтримувати клієнтів Kenexa і удосконалювати технології Kenexa, даючи можливість цим організаціям користуватися перевагами обширного портфеля продуктів і послуг IBM.

Довідка УНІАН. Корпорація IBM - один зі світових лідерів ІТ-індустрії, дохід корпорації в 2011 році становив 106,9 млрд дол.