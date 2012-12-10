На Буковині через снігопад тимчасово обмежено проїзд вантажного транспорту

Через снігопад введено тимчасове обмеження проїзду вантажного транспорту по території Буковини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

«Наразі на території Чернівецької області спостерігається ускладнення погодних умов, сильний снігопад. Рух великогабаритного транспорту у такій ситуації значно ускладнює роботу дорожніх служб та й в цілому є небезпечним для самих керманичів вантажівок. Тому для розчистки доріг від снігу та недопущення заторів в русі водіям вантажного транспорту рекомендовано припинення подальшого руху до закінчення опадів», - йдеться в повідомленні.

За даними ДАІ, автомобілі, які змушені були припинити рух, припарковані в місцях відстою (АЗС, стоянки, TIR-паркинги) та на узбіччях доріг. Загалом очікують покращення погоди близько 150 транспортних засобів.

Враховуючи дводенний снігопад, що уже перевищив місячну норму опадів, Буковинська державтоінспекція працює в режимі посиленого несення служби. Допомогу учасникам дорожнього руху надають 90 працівників дорожньо-патрульної служби, зазначається у повідомленні.

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