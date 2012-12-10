Збитки "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень за 5 років перевищили 29 млрд грн

Збитки залізниць України від пасажирських залізничних перевезень за 2008-2012 роки становлять 29,1 млрд грн, у тому числі в далекому сполученні - 15,1 млрд грн, у приміському - 14 млрд грн.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), усі негативні фінансові результати «Укрзалізниця» покрила за рахунок власних доходів від перевезення вантажів.

Зокрема, збиток від пасажирських перевезень у 2008 році становив 4,8 млрд грн, у 2009 році - 5,2 млрд грн, у 2010 - 5,6 млрд грн, у 2011 - 6,6 млрд грн, у 2012 р. очікується у розмірі 6,9 млрд грн.

«Така ситуація склалася через низькі соціальні тарифи, які навіть нижчі за собівартість самих перевезень, з одного боку та відсутність державних дотацій, які б покривали перевізнику різницю між витратами на пасажирські перевезення і розрахунками за них - з іншого в умовах надмірної зношеності парку», - повідомляє «Укрзалізниця».

Крім того, відомство відзначає постійну заборгованість державного та місцевих бюджетів залізницям України за перевезення пасажирів 26 пільгових категорій громадян. Зокрема, у приміському сполученні пільгові категорії громадян становлять майже 70% всіх перевезених пасажирів.

Усього з 2008 року за перевезення пасажирів пільгових категорій у далекому та приміському сполученні залізниці України з державного і місцевих бюджетів недоотримали 1,7 млрд грн. Зокрема, у 2008 році недоотримано 220 млн грн, у 2009 - 345 млн грн, у 2010 - 372 млн грн, у 2011 - 388 млн грн, за 11 місяців 2012 р. очікується 340 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, проект плану капітальних інвестицій на 2013 рік, який «Укрзалізниця» подала на розгляд Міністерства інфраструктури, передбачає виділення в 2013 році 2,7 млрд грн державного фінансування на оновлення парку пасажирського рухомого складу.

Через систематичне невиділення коштів на оновлення пасажирського рухомого складу «Укразлізниця» прогнозує скорочення можливостей залізниці з перевезення пасажирів протягом найближчих п'яти років в 1,5 раза - з 60,5 млн до 40 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень в 2011 році, за оперативними даними, становили 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше порівняно з 2010 роком.

Усього протягом 2011 року залізницями України у приміському сполученні перевезено 363,7 млн ​​пасажирів, у тому числі 54,4 млн пасажирів пільгових категорій.

Збитки від перевезення пільгових категорій пасажирів у 2011 році зросли на 13,6% порівняно з 2010 роком - до 303,6 млн грн.

Водночас сума компенсації, отриманої за перевезення пільгових категорій пасажирів, в 2011 році виросла на 22% порівняно з 2010 роком - до 142,8 млн грн.