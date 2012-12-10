У Києві поки що не застосовуватимуть евакуатори під час прибирання снігу
Влада Києва поки що не застосовуватиме евакуатори під час прибирання снігу на автошляхах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам голова КМДА Олександр Попов.
«Практика покаже, що робити далі. У минулому році ми відновлювали роботу евакуаторів, прибирали машини в інші місця для того, щоб хоча б вночі можна було очистити вулиці. Поки що ми таких рішень не приймали. Але що стосується співпраці з ДАІ, то вони нам ідуть у цьому плані назустріч і організовують таким чином у тому числі свою роботу, щоб звільнити територію, якщо прибирання йде протягом дня. І, в принципі, це в нас поки що вдається», - зауважив О.Попов.
Як повідомляв УНІАН, 20 листопада керівник «Київавтодору» Георгій Глинський звернувся до О.Попова з проханням підписати розпорядження, яке сприятиме роботі спецтехніки при очищенні автошляхів міста від снігу.
6 грудня перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак повідомив, що розглядаються три варіанти вирішення проблеми прибирання доріг від снігу.
«Перше - це дозволити евакуацію для того, щоб можна було нормально прибрати дороги. Другий варіант – це перейти на паркування: по парних числах - одна сторона вулиці, по непарних – інша. І третій – встановити нові знаки, що забороняють паркування на тих центральних вулицях міста, де є найбільше скупчення автомобілів при парковці. Яке буде прийнято з цих рішень – це вирішиться сьогодні ввечері. Буде проведено відповідний штаб, і зможемо прийняти відповідне рішення», - сказав він.
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