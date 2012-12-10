Яндекс визначив найпопулярніші в Україні запити у 2012 році

Компанія Яндекс проаналізувала запити українських користувачів і склала рейтинг найпопулярніших запитів у своїй пошуковій системі в 2012 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Яндекс».

«До списку потрапили теми, які викликали різке або тривале зростання запитів до пошуку», - говориться в повідомленні.

Рейтинг складено у ряді категорій: Події, Чоловіки, Жінки, Фільми, Меми, Матчі Євро-2012, Спортсмени, Де?, Навіщо?, Який?, Скільки?, Коли?, Що?, Хто?.

Подіями року стали «Євро-2012» і Закриття порталу ex.ua, а «Вибори-2012» опинилися лише на третій позиції.

Найбільш популярними чоловіками (найчастіше шукали в Яндекс) стали Богдан Ступка, Ілля Олейников і Володимир Кличко. Серед жінок лідирують Уїтні Хьюстон, Марина Голуб і Оксана Макар.

Найбільш запрошуваними фільмами стали "Сутінки. Сага. Світанок: частина 2", "Ржевський проти Наполеона", "Мадагаскар-3". Серед спортсменів перші дві позиції зайняли Володимир і Віталій Клички, на третьому місці Олег Блохін.

Серед найбільш популярних питань в системі Яндекс були: де взяти гроші? де народився Наполеон? навіщо мені холодильник, якщо я не палю? навіщо жити? навіщо ходять на роботу? яке сьогодні свято? котра година в Україні? скільки коштує розмитнити автомобіль в Україні? скільки байт у кілобайті? що робити, коли нудно? коли буде кінець світу? що таке любов? хто такий бро? хто такий Флобер? хто такий кеп? хто такий Ленін?

Довідка УНІАН. Яндекс — російська пошукова система та інтернет-портал. Яндекс має офіси в Україні, Казахстані, Білорусі та Туреччині. Дохід компанії в 2011 році становив понад 620 млн. дол.