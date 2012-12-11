Залізниці задіяли в очищенні колій і станцій від снігу 4 тис. залізничників

Залізниці України задіяли в очищенні колій і станцій від снігу близько 4 тисяч залізничників і відкрили цілодобові штаби з боротьби зі сніговими заметами.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), 10-11 грудня вузлові станції, вокзали та колії в цілодобовому режимі прибирали 3,817 тис. залізничників - працівники колійного, вагонного, пасажирського господарств, зв'язківці та енергетики.

Наймасштабніші роботи з очищення об'єктів залізничної інфраструктури тривають на Південно-Західній, Львівській та Одеській залізницях.

На снігоочисних роботах задіяли 9 снігоочисників СДПМ, 27 снігоочисних машин СМ-2, зокрема, 12 машин працювали на Південно-Західній, 8 - на Львівській, решта - на Одеській залізниці.

Протягом трьох діб, починаючи з 9 грудня, в складних метеорологічних умовах залізничники забезпечували безперебійність і безпеку руху поїздів.

Найбільша товщина сніжного покриву зараз зафіксована на станціях Коростень - 35 см, Жмеринка - 40 см, Козятин - 40 см, Івано-Франківськ - 25 см, Тернопіль - 20 см, Вапнярка - 30 см.

«Взимку, через погіршення погодних умов, підвищується загальний ризик травм, тому залізничники просять водіїв автотранспорту суворо дотримуватися правил дорожнього руху під час перетину переїздів. Залізничники закликають пасажирів бути уважними, перебуваючи на об'єктах залізничної інфраструктури», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».