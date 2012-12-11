«Бориспіль» запровадив у терміналі «D» нову систему оповіщення AviaVox

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» запровадив у терміналі «D» нову систему звукового оповіщення AviaVox, розроблену спеціально для професійного озвучування пасажирських терміналів аеропортів.

Як сказано у повідомленні аеропорту, система базується на повністю новітній «фонемній» технології, яка дозволяє досягти значно кращої якості повідомлень.

На сьогодні система AviaVox, яка діє в терміналі «D», підтримує близько 15 мов світу.

Водночас у мовному пакеті системи немає української мови, тому наразі аеропорт «Бориспіль» вводить у систему інформацію українською мовою.

«Продовжується робота з розробки програмного забезпечення для запису українського тексту, яке незабаром буде залучено до програмного забезпечення в аеропорту «Бориспіль» та у всіх аеропортах світу, звідки здійснюються рейси до України», - пояснюють в «Борисполі».

Наразі в терміналі «D» аеропорту «Бориспіль» оголошення на українській мові начитуються дикторами, після чого в ефір автоматично виводяться оголошення англійською, російською або мовою країни, куди виконується рейс.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-листопаді 2012 року обслужило 7,947 млн пасажирів - на 6,49% більше, ніж роком раніше.

Довідка УНІАН. Система звукового оповіщення AviaVox працює в найбільших міжнародних аеропортах, зокрема Лондона (Хітроу) і Амстердама, а також в аеропортах Манчестера, Брістоля, Брюсселя, Москви, Лісабона, Женеви, Нью-Делі, Каїра тощо.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.