ЄБРР надасть «Укрзалізниці» додатковий кредит до 62,5 млн дол.
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») додаткові кредитні кошти на суму до 62,5 млн дол. для фінансування закупівлі вантажних вагонів у рамках програми оновлення рухомого складу.
Про це сказано в повідомленні ЄБРР, переданому УНІАН.
У повідомленні, зокрема, зазначається, що кошти збільшують вже наданий Банком у 2009 р. кредит такого ж розміру, призначений для тих же цілей.
«Новий спільний проект ЄБРР та «Укрзалізниці» є результатом прогресу реформування галузі, досягнутого національним оператором залізничних перевезень відповідно до умов, які були раніше узгоджені з Банком. Поновлення програми фінансування дозволить «Укрзалізниці» продовжити модернізацію вагонного парку», - йдеться в повідомленні.
Передбачається, що «Укрзалізниця» використовує кошти кредиту для закупівлі вантажних вагонів загального призначення, що стане важливим кроком у поліпшенні залізничної транспортної інфраструктури, яка підтримує економіку України і забезпечує приблизно 56% від загального обсягу вантажних перевезень.
«З урахуванням цього проекту загальна сума фінансування, виділеного ЄБРР в секторі залізниць України з 1999 р., становить понад 300 млн дол. у рамках трьох окремих трансакцій», - сказано в повідомленні ЄБРР.
Як повідомляв УНІАН, Залізниці України за 11 місяців 2012 року відправили 349,507 млн тонн вантажів - на 0,5% менше, ніж за аналогічний період 2011 року. Статичне навантаження на вагон збільшилося на 1,7% до планового завдання та становило 63,59 тонн на добу, що відповідає рівню минулого року. Оборот навантаженого вагона за 11 місяців п.р. становив по Україні 6,11 доби - на 0,21 доби більше плану і на 0,26 доби менше показника минулого року.
Відзначимо також, що «Укрзалізниця» заявила про необхідність виконання норм Закону України «Про залізничний транспорт» та виділення з держбюджету на 2013 рік коштів на закупівлю пасажирського рухомого складу. У 2013 році «Укрзалізниця» пропонує придбати за рахунок коштів Державного бюджету рухомий склад для далеких пасажирських перевезень на суму 2,755 млрд грн і для приміських перевезень на суму 5,431 млрд грн.
Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на кінець жовтня 2012 року Банк взяв зобов'язання щодо надання понад 8 млрд євро (10 млрд дол.) в рамках 327 проектів.