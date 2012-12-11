Зв'язок у січні-листопаді подорожчав на 2,6%

Індекс споживчих цін на послуги зв'язку для підприємств, установ та організацій в Україні в січні-листопаді 2012 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 2,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

До того ж тарифи на послуги поштового зв'язку виросли за звітний період на 8,9%, тарифи на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку - на 8,1%, на послуги мобільного зв'язку - на 2%.

Тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку за звітний період знизилися на 1,1%.

Довідка УНІАН. У 2011 році в порівнянні з 2010 роком тарифи на послуги зв'язку для підприємств, установ і організацій зросли на 4,5%, зокрема на послуги поштового зв'язку - на 1,1%, на послуги місцевого фіксованого телефонного зв'язку - на 7,8%, на послуги мобільного зв'язку - на 5,5%, тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку знизилися на 1,7%.