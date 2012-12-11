Wizz Air Hungary збільшила частоту рейсів нового напрямку Будапешт-Київ

Авіакомпанія Wizz Air Hungary, що входить до групи Wizz Air, яка з 14 грудня 2012 року відкриває рейс Будапешт-Київ, ухвалила рішення про збільшення частоти рейсів на цьому напрямку з трьох до чотирьох на тиждень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у вівторок генеральний директор авіакомпанії «Візз Ейр Україна» Акош Буш.

«Ми планували здійснювати три рейси на тиждень, але результати продажів перевищили наші очікування, і ми потім додали частоту й здійснюватимемо чотири рейси на тиждень», - сказав він.

За словами А.Буша, з початку літа 2013 року Wizz Air Hungary планує збільшити частоту польотів на цьому напрямку до 7 разів на тиждень.

До того ж А.Буш зазначив, що група Wizz Air очікувала можливості відкрити цей напрямок, проте не могла зробити цього, оскільки міжурядові угоди між Україною та Угорщиною передбачали, що польоти здійснюють українська авіакомпанія «АероСвіт» і угорська «Малєв».

«Після банкрутства «Малєв» у нас з'явився шанс вийти на цей напрямок, і Wizz Air Hungary подала заявку на виконання рейсу з Угорщини за маршрутом Будапешт-Київ. З української сторони перевізником залишається «АероСвіт». Якби «Малєв» не збанкрутував, можливо, ми б не вийшли на цей напрямок», - сказав він.

До того ж А.Буш зазначив, що компанія «лобіювала збільшення числа авіаперевізників, які могли бути призначені з кожної сторони».

За словами А.Буша, близько 90% пасажиропотоку на новому для Wizz Air напрямку Будапешт-Київ становитимуть пасажири, які раніше не подорожували або користувалися іншим видом транспорту.

«У нас перерозподіляється існуючий пасажиропотік від інших авіаперевізників, але це відбувається в межах 5-10%. Решта - це новий пасажиропотік», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Візз Ейр Україна» в 2012 році має намір перевезти понад 600 тис. пасажирів, у 2013 році, з постачанням до України третього повітряного судна Airbus A320 - 1 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв'язку України. Входить до групи компаній Wizz Air.

На сьогодні флот авіакомпанії «Візз Ейр Україна» має два літаки Airbus A320. Базовий аеропорт - “Київ” (Жуляни).

У 2011 році авіакомпанія «Візз Ейр Україна» перевезла 570 тис. пасажирів.

Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній та Східній Європі. Авіакомпанія експлуатує 38 літаків Airbus A320 і здійснює пасажирські авіаперевезення з 15 баз у понад 70 напрямках у 27 країнах.