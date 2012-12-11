Компанія CDNvideo виходить на ринок України

Компанія CDNvideo (Росія) - оператор мережі доставки контенту в Росії, країнах СНД та Європі - оголошує про початок повномасштабної діяльності в Україні. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«За два роки CDNvideo планує стати найбільшим провайдером послуг CDN з часткою ринку щонайменше 40%», - йдеться в повідомленні.

На українському ринку оператор буде надавати повний набір сервісів, включаючи передачу даних за власною CDN-мережею, «хмарний» сервіс Cloudvideo для зберігання і розповсюдження відеоконтенту, підтримку адаптивного мовлення і транскодування відеопотоків, прискорення сайтів, а надалі - і послугу Managed CDN зі створення «під ключ» приватних мереж передачі контенту та ін.

У цей час CDNvideo відкрила в Україні офіс продажів, сформувала інфраструктуру українського сегмента своєї мережі і початку надання послуг.

У першому кварталі 2013 року запрацюють точки роздачі контенту компанії, розміщені в усіх існуючих в Україні вузлах обміну трафіком, що створить значний резерв продуктивності, дозволить ефективніше маршрутизувати трафік і підвищить стійкість сервісу до виходу з ладу і перевантаження магістральних ділянок Інтернету. У другому кварталі 2013 року представництво в Україні буде розширено: до його складу увійдуть служба техпідтримки, підрозділ з роботи з партнерами та проектний офіс.

На першому етапі представництво CDNvideo в Україні буде орієнтовано на роботу з великими замовниками: телеканалами, медійними порталами, інтернет-ЗМІ, агрегаторами відеоконтенту, провайдерами комерційних відеосервісів.

У другому кварталі 2013 року до спектру послуг, що просуваються, увійдуть сервіси, орієнтовані на набагато ширшу аудиторію: інтернет-магазини, центри дистанційної освіти, розробників навчальних програм, консалтингові компанії, ресторани, готелі, туристичні фірми та інші підприємства, які широко застосовують відеотехнології в корпоративному навчанні, при просуванні й супроводі своїх товарів і послуг.

За даними компанії, вихід CDNvideo на український ринок «обумовлений сформованими тут виключно сприятливими умовами»: з одного боку, в українській економіці широко представлені всі категорії потенційних споживачів послуг CDNvideo, спостерігається стійке зростання інтересу до використання відеотехнологій в медійному просторі і в системі освіти; звичайні комерційні підприємства починають застосовувати ці технології при просуванні товарів і послуг, обслуговуванні клієнтів, формування іміджу, у роботі з персоналом. Крім того, існує стійка потреба в російськомовному контенті з країн СНД, а також в доставці на ці ринки мультимедійного контенту, створеного українськими підприємствами. З іншого боку, у цей час ринок CDN тільки починає формуватися.

Довідка УНІАН. Мережу доставки контенту CDN (Content Delivery Network) - сервіс прискорення роботи сайтів та веб-додатків за допомогою розташування контента ближче до кінцевого користувача. Поширення контенту через мережу дозволяє: підвищити продуктивність сайтів і додатків, збільшити швидкість завантаження у кінцевого користувача, знизити витрати на дистрибуцію контенту.

Основний сервіс компанії CDNvideo - доставка «важкого» контенту на базі власної CDN. Сьогодні мережу доставки контенту компанії CDNvideo - одна з найбільших у Росії. У цей час вона охоплює територію РФ, держави СНД і низку країн далекого зарубіжжя, забезпечуючи оптимальну якість поширення інтернет-контенту в усьому світі. Сьогодні у CDNvideo понад 130 великих клієнтів, серед них: ВГТРК, РЕН-ТВ і ще близько 20 телекомпаній. Всього ж, за оцінками аналітиків, компанія займає від 40 до 50% російського ринку послуг CDN.