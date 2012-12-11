Паркування автомобілів у центрі Києва заборонять через негоду

Влада Києва має намір з 12 грудня тимчасово заборонити паркування автомобілів у центрі міста у зв’язку із необхідністю ліквідації наслідків складних погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова КМДА Олександр Попов.

Він зауважив, що міська влада разом із ДАІ до завтрашнього ранку визначить перелік вулиць, де буде запроваджено таку заборону на паркування.

За словами голови КМДА, цей захід є тимчасовим, його дія триватиме залежно від погодних умов, однак приблизно заборона на паркування машин у центрі Києва триватиме близько тижня.

О.Попов додав, що водночас влада не вдаватиметься до покарання тих водіїв, які порушать цей тимчасовий порядок, розуміючи нагальність цього нововведення.

Також О.Попов зазначив, що київська влада додатково виділить 1 млн грн на придбання резервних обсягів пального для ліквідації наслідків негоди.

Голова КМДА зазначив, що закупленого за ці кошти пального має вистачить на 10-12 днів необхідних робіт з ліквідації наслідків негоди.

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