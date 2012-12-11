«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів додаткових поїздів на свята

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") збільшила кількість рейсів додаткових поїздів, призначених на новорічні й різдвяні свята, до 212.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, в західному напрямку буде здійснено 153 рейси, у кримському – 42 рейси.

Додаткові поїзди формування Одеської залізниці здійснять 23 рейси, Придніпровською - 63 рейси, Південно-Західної залізниці - 74 рейси, Донецької залізниці - 8 рейсів, Південної залізниці - 34 рейси і Львівської залізниці - 10 рейсів.

Крім того, призначено додаткові рейси поїздів №180/179 Одеса – Вінниця, №668/667 Гайворон – Вінниця, № 686/685 Одеса – Ізмаїл, № 110/109 Львів – Херсон і № 148/147 Одеса – Київ.

Нагадаємо, у сезон новорічних і різдвяних перевезень 2011 року залізниці України призначили 190 рейсів додаткових поїздів.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») станом на 6 грудня збільшила кількість рейсів додаткових поїздів на новорічні й різдвяні свята до 210.

Додаткові поїзди для залізниць України є збитковими, оскільки їхня населеність не перевищує 50%.