У центрі Києва тимчасово заборонено паркування на 11 вулицях

У Києві на час ліквідації наслідків негоди заборонено паркування на 11-ти вулицях у центрі міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов з метою створення належних умов для прибирання вулиць та доріг у столиці.

Отже, тимчасова заборона паркування діє на таких вулицях:

Пушкінській;

Терещенківській;

Б.Хмельницького - від вул. Коцюбинського до вул. Володимирської;

Басейній - від вул. Шовковичної до вул. Круглоуніверситетської;

Прорізній - від вул. Володимирської до вул. Пушкінської;

Софіївській;

Малої Житомирської;

Лаврській (до ресторану «Царське село»);

бул. Т.Шевченка;

Володимирській - від вул. В.Житомирської до вул. Л.Толстого, крім паркувального майданчика навпроти будинку № 60;

Саксаганського.

Усі місця, де буде заборонено паркування, обладнають відповідними знаками.

Документ також передбачає чергування двох евакуаторів (позмінно) для примусового переміщення працівниками УДАІ ГУ МВС України в м.Києві транспортних засобів. Евакуйовуватимуть автомобілі, які здійснюють стоянку з порушенням Правил дорожнього руху і суттєво перешкоджають руху та прибиранню і утриманню вулиць міста, під’їзду спеціальної аварійно-рятувальної техніки, вивезенню побутового сміття з прибудинкової території тощо.

Тимчасову роботу евакуаторів у столиці забезпечить комунальне підприємство «Київтранспарксервіс». Як зазначають в КМДА, на цей період у КП «Київтранспарксервіс» працюватиме цілодобовий штаб, де власники евакуйованих автомобілів, які було припарковано з порушеннями правил, зможуть дізнатися, де перебуває їхній транспорт.

Міська влада інформує, що передбачено організувати паркувальні майданчики для відстою транспорту, який рухається в місто, і ці майданчики можуть працювати як перехоплюючі паркінги для того, аби власник автомобіля міг його залишити та пересісти на громадський транспорт. Важливо, що такі паркінги на період ліквідації наслідків негоди для автовласників будуть безкоштовними.

Крім того, у повідомленні нагадується, що для організації ефективного прибирання доріг вирішено обмежити рух великогабаритного транспорту містом.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з несприятливими погодними умовами та рекордною кількістю опадів, що випали протягом останніх днів у столиці, 11 грудня була оголошена «Надзвичайна ситуація природного характеру». Наразі до боротьби з наслідками негоди залучені всі комунальні служби, а також мобілізовані підрозділи МНС України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, будівельні організації, промислові підприємства тощо.

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