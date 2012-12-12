Українців просять утриматися від поїздок до Румунії через негоду

Державна прикордонна служба України закликає громадян тимчасово утриматися від поїздок до Румунії через ускладнення дорожнього руху в цій країні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держприкордонслужби України з посиланням на дані Чернівецького прикордонного загону.

«Останнім часом на території Румунії відбулося значне погіршенням погодних умов, викликаних потужним снігопадом та посиленим вітром, що зі свого боку в окремих місцевостях призвело до блокування доріг та значного ускладнення дорожнього руху», - йдеться в повідомленні і зазначається, що управління Чернівецького прикордонного загону пропонує відкласти в найближчий період поїздки до Румунії.

Про зняття обмеження та покращання погодних умов Держприкордонслужба обіцяє поінформувати додатково.