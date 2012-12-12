Ще до кінця року міський електротранспорт Львова облаштують GPS-навігацією

До кінця цього року міський електротранспорт Львова облаштують пристроями GPS-навігації.

Як поінформували УНІАН у ЛКП "Львівелектротранс", загалом, пристрої навігації будуть встановлені в 140 трамваях та тролейбусах.

"На сьогодні пристрої GPS встановили у 58 трамваях, всього пристроями навігації мають бути обладнані 77 трамваїв. Протягом тижня ці роботи будуть виконані”, - розповів УНІАН аналітик ЛКП «Львівелектротранс» Арсен Курток.

Далі пристрої навігації встановлять і в міських тролейбусах. Планується, що до кінця року весь електротранспорт міста буде облаштований GPS пристроями.

Завдяки цим пристроям, рух електротранспорту відслідковуватиметься у центральному диспетчерському пункті та в депо. Наступним етапом робіт стане облаштування системи зворотнього зв’язку з водієм.

Начальник управління транспорту і зв’язку Львівської міської ради Микола Жук відзначив, що „у Львові повинна бути прозора система перевезення. Відтак, усі перевізники повинні облаштувати транспортні засоби навігаційними пристроями”.

За його словами, із 550 автобусів, які обслуговують міські маршрути, на сьогодні GPS-пристрої встановлені на майже 400 одиницях.

М.Жук наголосив, що "з підприємствами, які не встановлять GPS-систему, буде розірвано договір".

Так, за словами начальника управління, наразі управління транспорту та зав’язку не має доступу до жодного автобуса ТОВ "Міра і К”. „Якщо «Міра і К» вважає міські перевезення збитковими, то нехай повідомить, коли відмовиться від обслуговування маршрутів, і місто знайде іншого перевізника”, - заявив М.Жук.

У свою чергу директор ТзОВ «Міра і К» Микола Шкурган заявив журналістам, що перевізникам фінансово невигідно встановлювати системи навігації.

"160 тисяч сьогодні необхідно викинути на вітер, а ми проаналізували, що система ефективно працювати не буде. Обладнавши усі машини пристроями GPS, настає момент, що кожного місяця, наче наркомана, якого посадили на голку, нас присаджують на постійні платежі. І якщо якогось місяця ми не зможемо заплатити абонплату операторам, нас просто відключать. І жодної інформації ні ми, ні управління транспорту не отримаємо", – сказав директор підприємства.

Довідка УНІАН. Вартість одного комплекту обладнання разом із встановленням коштує 2400 гривень, оплату здійснює перевізник, оскільки за умовами конкурсу, у Львові на маршрут можуть виїжджати тільки автобуси обладнані системою GPS-навігації.