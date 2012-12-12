У 2013 році з'являться домени kyiv.ua і rivne.ua

У 2013 році створять публічні домени kyiv.ua і rivne.ua, повідомили УНІАН у компанії «Хостмастер» із посиланням на адміністратора домену .UA Дмитра Кохманюка.

Регіональні публічні домени в .UA з'явилися двадцять років тому. Як правило, при їх створенні використовувалися традиційні англомовні найменування міст та регіонів України (наприклад, crimea.ua, kiev.ua, rovno.ua). На той момент в англійській мові назви багатьох українських міст були утворені транслітерацією з російської мови. Останнім часом регіональні спільноти інтернет-користувачів заявляють про необхідність використовувати в назві домену транслітерацію з української мови. У 2012 році такий домен отримала Одеса (odesa.ua), роком раніше були створені cherkasy.ua, dnipropetrovsk.ua, kharkiv.ua.

За даними Д.Кохманюка, найближчим часом створять декілька робочих груп. Одна з них займеться виробленням єдиної політики розв'язання доменних спорів (UDRP). Мета іншої групи - розробити правила надання послуг на основі захищеної системи доменних імен (DNSSEC).

Довідка УНІАН. ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домену .UA і публічних доменів у ньому.