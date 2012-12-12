Microsoft відкрила «Магазин Windows» для українських розробників

Корпорація Microsoft відкрила глобальний «Магазин Windows» для публікації і продажу додатків українських розробників. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Майкрософт Україна».

За даними компанії, тепер українські розробники можуть без посередників публікувати свої додатки і отримувати дохід від їх продажу користувачам нової операційної системи Windows 8, яка тільки за перший місяць продажів розійшлася тиражем в 40 млн ліцензій.

«На жаль, морально застарілі банківські регуляторні норми в Україні змусили нас відкрити Магазин Windows із затримкою», - зазначив Дмитро Шимків, генеральний директор «Майкрософт Україна».

За його словами, запуск «Магазину Windows» - це «відмінна можливість для українських розробників» вийти на міжнародний ринок і продавати свої додатки користувачам Windows 8 у всьому світі.

Станом на 12 грудня, загальна кількість додатків в магазині вже перевищила 20 тис. За прогнозами, до січня в магазині буде близько 100 тис. додатків.

Довідка УНІАН. Для початку роботи з «Магазином Windows» і отримання можливості продавати свої додатки на глобальному ринку розробнику необхідно зареєструватися на спеціальному сайті. Магазин пропонує такі умови: спочатку працює стандартна схема розподілу доходів 70/30 в процентному співвідношенні, але з моменту, коли додаток генерує 25 тис. дол. доходу, розробник отримує 80% доходів протягом усього періоду існування додатка. Процес від розміщення додатка до завантаження його користувачем абсолютно прозорий для розробника.

Корпорація Microsoft (США) є одним зі світових лідерів у розробці програмного забезпечення, а також у наданні послуг та рішень. В Україні працює компанія «Майкрософт Україна», до завдань якої входить розвиток ринку програмного забезпечення, а також впровадження і локалізація новітніх технологій на території України.