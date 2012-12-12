Вокзал Дніпропетровська за 11 місяців відправив понад 16 тис. потягів
Один з найбільших вокзалів Придніпровської залізниці Дніпропетровськ-Головний за 11 місяців 2012 року відправив 16,171 тис. потягів.
Як повідомили УНІАН у Придніпровській залізниці, з початку року кімнатами відпочинку на вокзалі Дніпропетровська скористалися 3,960 тис. пасажирів, спеціально обладнаними залами очікування скористалися 2,726 тис. пасажирів з дітьми.
Пасажири за 11 місяців залишали в камерах схову 78,754 тис. одиниць ручної поклажі. Носій з електромобілем перевіз 10,746 тис. одиниць багажу.
Довідка УНІАН. Залізничний вокзал Дніпропетровськ-Головний - один з найбільших вокзалів Придніпровської залізниці. Вокзал визнаний найкращим у галузевому змаганні за підсумками роботи 2011 року.
Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.