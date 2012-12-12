Дерева, що впали на залізничні колії, стали причиною затримок потягів на Південно-західній залізниці

Затримки потягів на території Південно-західної залізниці (ПЗЗ) відбувалися через падіння дерев на колії на перегонах, затримок потягів у зв'язку із засніженістю станцій і перегонів на ПЗЗ не зафіксовано.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з посиланням на головного інженера служби колії ПЗЗ Дмитра Копера.

«Зараз потяги прямують за графіком, проте бригади колійників та енергетиків чергують цілодобово і в разі виникнення будь-якої нестандартної ситуації, зокрема пов'язаної з падінням дерев, виїжджають на місце події», - повідомив Д.Копер.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що станом на 12 грудня найбільше від снігових заносів постраждали ПЗЗ і Львівська залізниця (ЛЗ).

Станом на 12 грудня найбільшу товщину сніжного покриву зафіксовано на станціях Коростень - 35 см, Жмеринка - 41 см, Козятин - 41 см, Івано-Франківськ - 25 см, Тернопіль - 20 см, Львів - 20 см, Вапнярка - 30 см, Помошня - 10 см. У Києві вранці було 8 см снігу.

Залізниці збільшили кількість задіяних на снігоочищувальних роботах снігоочисників СДПМ практично удвічі — до 17 одиниць і залучили 28 снігоочищувальних машин СМ-2, зокрема 33 машини працювали на ПЗЗ, 9 - на ЛЗ і 3 - на Одеській залізниці (ОЗ).

Як повідомляв УНІАН, залізниці України щодня задіюють в очищенні колій і станцій від снігу близько 4 тисяч залізничників.