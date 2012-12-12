Середньомісячна заробітна плата залізничників за 11 місяців зросла на 8,6%

Середньомісячна заробітна плата залізничників у листопаді 2012 року порівняно з груднем 2011 року збільшилася на 8,6%, тоді як індекс споживчих цін за даними міжнародної консалтингової компанії IHS Global Insight в листопаді 2012 до грудня попереднього року становив 100,7%, а в грудні 2012 очікуваний індекс за прогнозами становитиме 101,5%.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у 2012 році зростання середньомісячної заробітної плати працівників залізничної галузі перевищує очікуване зростання індексу споживчих цін за даними Global Insight на 7,1%.

В експлуатаційних витратах «Укрзалізниці» частка фонду оплати праці за останні роки тримається на рівні близько 30% і на кінець 2012 року становила 30,9%.

«Керівництво «Укрзалізниці» завжди надавало особливу увагу питанням оплати праці та забезпечення реального зростання заробітної плати і докладало усіх зусиль для того, щоб заробітна плата залізничників була гідною», - наголошують в «Укрзалізниці».

Крім того, у відомстві зазначають, що «залізничники завжди отримували і отримують легальну офіційну заробітну плату з виплатою всіх податків, відомство забезпечує працівникам залізниць гідне пенсійне та соціальне забезпечення».

При цьому, незважаючи на те, що залізничний транспорт постійно працює в рамках жорсткого регулювання тарифів на залізничні перевезення, керівництво «Укрзалізниці» за погодженням з Радою профспілки залізничників і транспортних будівельників України ухвалило рішення про подальше підвищення годинних тарифних ставок і посадових окладів.

«Подальше підвищення зарплати (збільшення фонду заробітної плати) планується одночасно з підвищенням тарифів на перевезення, підвищенням продуктивності праці, скороченням експлуатаційних витрат, відповідним збільшенням дохідної бази, а значить і фонду оплати праці», - повідомляє «Укрзалізниця».

Крім того, відомство спрямовує кошти на охорону праці та створення безпечних і комфортних умов праці для залізничників. За 9 місяців 2012 року на заходи з охорони праці по залізницях України спрямовано 226 млн грн - на 5% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

В основному ці кошти були спрямовані на забезпечення працівників залізничного транспорту спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих факторів на робочих місцях, проведення обов'язкових медичних оглядів працівників та інші заходи.

Також «Укрзалізниця» заохочує висококваліфікованих працівників, молодих спеціалістів і працівників, які вносять вагомий особистий внесок у підвищення ефективності роботи галузі.

Довідка УНІАН. Кількість працівників залізничного транспорту, включаючи державні підприємства, підпорядковані «Укрзалізниці», становить близько 350 тис. осіб.