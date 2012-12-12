Росія віддала свій найбільший автозавод "Автоваз" міжнародній корпорації Renault-Nissan

Глобальний альянс Renault-Nissan отримає контроль над російським автогігантом Автоваз через два роки, щоб до 2016 року зайняти 40 відсотків авторинку Росії, повідомляє Reuters.

У середу партнери домовилися про створення спільного підприємства Alliance Rostec Auto B.V., яке володітиме 74,5% Автовазу до 2014 року.

Renault-Nissan інвестує в СП 23 млрд рублів (742 млн дол.) і наявні у неї акції, щоб до 2014 року володіти 67,13% акцій компанії. Частка держкорпорації Ростехнології, які внесуть тільки свій пакет акцій, становитиме 32,87%.

Французький Renault, що зараз володіє 25% Автовазу, внесе у СП свої акції і ще близько 11,3 млрд рублів (366 млн дол.), а його партнер по альянсу Nissan вперше стане власником частки в Автовазі, інвестувавши у СП 11,7 мільярда рублів (376 млн дол.).

На ці гроші до 2014 року СП викупить всі акції Автовазу, що належать Sberbank CIB (колишня Трійка-Діалог).

"Угода (викупу акцій у Sberbank CIB) обмежена відповідними попередніми умовами, які повинні бути точно дотримані", - йдеться в повідомленні партнерів, проте суть цих умов не розкривається.

Раніше джерела Reuters розповідали, що нове спільне підприємство купуватиме акції Автовазу в три етапи: у грудні 2012, в липні 2013 і в червні 2014 року, при цьому максимальний платіж припаде на липень 2013 року.

У результаті угоди альянс отримає ефективний контроль над 50,1% Автовазу, а Ростех знизить свою частку в автовиробнику до 24,5 з нинішніх майже 30%.

За словами співкерівника Sberbank CIB Рубена Варданяна, угода не передбачає оферту міноритаріям на викуп їхніх акцій через її структури. "Це додавання пакетів акціонерів у СП, там немає викупу".

КУРС НЕ ЗМІНИТЬСЯ

Побудований ще в 70-ті роки минулого століття за допомогою італійського автоконцерну Fiat, Автоваз кілька десятиліть користувався привілеями монопольного виробника масових автомобілів для радянських громадян.

Однак після того, як на російський ринок прийшли іномарки, завод, що випускає дорогі застарілі автомобілі низької якості, став стрімко втрачати свою частку.

На допомогу прийшла Renault, що купила 25% автогіганта за 660 млн євро напередодні кризи в 2008 році. Президент РФ Володимир Путін, ще на посаді прем'єра сказав, що Renault "попала", "задорого" купивши блокпакет Автовазу, проте альянс не злякався збитків, зробивши ставку на посткризове зростання російського ринку.

Альянс як новий власник не планує змінювати менеджмент Автовазу, а також має намір позбавлятися від автомобілів під брендом Lada, який займає дуже важливе місце в лінійці альянсу на російському ринку.

За підсумками 11 місяців альянс Renault-Nissan-Автоваз займає на російському ринку легкових і легких комерційних автомобілів частку в 30,5% з продажами 817.390 штук.

Зараз Renault-Nissan випускає автомобілі на двох заводах - Renault на московському Автофрамосі та Nissan на заводі в Санкт-Петербурзі загальною потужністю понад 200 тис. автомобілів на рік. До 2016 року Автоваз має намір випускати близько 1 млн машин на рік.

МУЛЬТИБРЕНДОВИЙ АВТОВАЗ

У вівторок Автоваз вже оголосив про початок виробництва в Тольятті першого автомобіля під брендом альянсу - Nissan Almera.

Автомобіль випускатиметься на новій лінії потужністю 380.000 автомобілів на рік і вартістю 400 млн євро, змонтованої в Тольятті на гроші всіх трьох партнерів.

На цей же конвеєр, де вже випускається Lada Largus на платформі B0 (Logan), у другій половині 2013 року повинна буде встати перша модель Renault (оновлений Logan).

Крім того, Nissan і Автоваз підписали в середу угоду про розробку та підготовку виробництва автомобілів під бюджетним брендом Datsun, початок випуску яких, за словами партнерів, заплановано на першу половину 2014 року.

Автомобіль розробляється спільно інженерами Автовазу і Nissan, "дизайн і загальна стилістика автомобілів створені дизайн-центром Nissan в Японії", йдеться в повідомленні компанії.

Однак Datsun, як уже говорили Рейтер джерела на заводі, буде мати тольяттинське коріння: автомобіль буде випускатися на платформі 2190, на якій зараз випускаються вазівські Lada Kalina і Granta.

Раніше менеджери Nissan заявляли, що до 2016 року компанія планує довести виробництво Datsun у РФ до 100.000 авто на рік.