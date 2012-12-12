UCRA присвоїло Придніпровській залізниці і її облігаціям кредитний рейтинг «uaA»

«Українське кредитно-рейтингове агентство» (UCRA) присвоїло довгостроковий кредитний рейтинг «uaA» держпідприємству «Придніпровська залізниця» і його облігаціям серій «C» і «D» на загальну суму 320 млн грн з прогнозом «стабільний».

Як сказано у повідомленні UCRA, для присвоєння кредитного рейтингу використовувалася фінансова звітність ДП «Придніпровська залізниця» за 2009-2011 роки та 9 місяців 2012 року, а також внутрішня інформація, надана компанією під час рейтингового процесу.

Придніпровська залізниця є однією з найбільших залізниць України, на її частку припадає близько 30% усіх перевезень в структурі «Укрзалізниці». Станом на 1 жовтня 2012 року експлуатаційна довжина залізничних колій Придніпровської залізниці становила 3,2 тис. км, кількість пасажирських і вантажних вагонів - 1,7 тис. і 2,3 тис. відповідно.

За підсумками 2011 року чистий дохід Придніпровської залізниці становив 8,98 млрд грн, прибуток - 83,5 млн грн.

У квітні 2012 року було прийнято рішення про емісію іменних забезпечених процентних облігацій серії «С» терміном обігу до 26 травня 2013 року на 160 млн грн під 18% річних.

Кошти, залучені від продажу облігацій серії «C» в повному обсязі будуть спрямовані на погашення заборгованості за банківськими кредитами підприємства.

У листопаді 2012 року Придніпровська залізниця почала розміщення іменних забезпечених процентних облігацій серії «D» терміном обігу до 8 листопада 2015 року на 160 млн грн під 19% річних.

Кошти, залучені від продажу облігацій серії «D», в повному обсязі будуть спрямовані на капітальні вкладення, у тому числі на оновлення та модернізацію основних фондів

У UCRA відзначають, що рівень кредитних рейтингів підтримується, зокрема, входженням до складу «Укрзалізниці» і обмежується, зокрема, високим рівнем зношеності основних фондів, а також динамікою розвитку основних галузей-споживачів послуг.

Прогноз рейтингу «стабільний» свідчить про відсутність передумов для зміни рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.