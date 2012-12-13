У Києві через снігопад закрито рух трамваїв № 12 «Контрактова площа - Пуща-Водиця»

У Києві тимчасово не працюватиме трамвайний маршрут № 12 «Контрактова площа – Пуща-Водиця».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у КП «Київпастранс» пояснили, що такі обмеження пов’язані з наслідками сильних опадів – налипанням снігу на деревах вздовж трамвайного маршруту, котрі можуть впасти на трамваї під час руху.

З метою організації безпечних перевезень пасажирів та забезпечення альтернативного транспортного сполучення жителів Пущі-Водиці на період снігопадів буде організовано роботу тимчасового автобусного маршруту звичайного режиму руху № 12А «Площа Тараса Шевченка – 14-лінія, Пуща-Водиця».

Автобуси рухатимуться за такою схемою руху: площа Тараса Шевченка – Мінське шосе – Кільцева дорога – вул. Міська – вул. Червонофлотська – 5-та лінія – вул. Гамарника – вул. Селянська (до вул. Юнкерова) та у зворотному напрямку. Пасажири можуть користуватися автобусами тимчасового маршруту за проїзними квитками, придбаними на проїзд у трамваї. При цьому, зазначають у КП «Київпастранс», за рахунок тимчасово вивільнених трамваїв буде збільшено кількість рухомого складу на трамвайному маршруті № 19.