Росія і Китай запропонували ООН відібрати в ICANN контроль над Інтернетом

Росія і Китай подали в агентство ООН з питань телекомунікацій пакет пропозицій, відповідно до якого уряди отримували б право розподіляти, привласнювати та вилучати IP-адреси і доменні імена, регулювати доступ до web-сайтів і визначати їх належність, повідомляє Bloomberg.

Наразі координацію всієї діяльності з розподілу та доменних імен, і IP-адрес здійснює створена в 1998 році за участю уряду США міжнародна некомерційна організація ICANN (Internet Corporation for Assigned Names).

Змінити існуючий стан справ Росія і Китай мають намір у коаліції з Алжиром, Бахрейном, Іраком, Саудівською Аравією, ОАЕ та Суданом.

Москва планувала представити свої ідеї зі створення єдиних правил регулювання інтернету на міжнародному рівні ще на початку конференції Міжнародного союзу електрозв'язку в Дубаї, що стартувала 3 грудня.

Як повідомляла «Газета.Ru», через інформаційний витік з вищих ешелонів російської влади в якусь «велику інтернет-компанію» США заздалегідь публічно виступили проти російських ініціатив. Американська влада у середу підтвердила свою позицію.