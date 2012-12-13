"Внєшекономбанк" профінансує експорт 350 локомотивів до України на 2,2 млрд. дол.

Москва. Російський «Внєшекономбанк» готує операцію з поставки 350 локомотивів Новочеркаського електровозобудівного заводу і компанії "Уральські локомотиви" до України з лімітом фінансування до 2,2 млрд дол.

Про це повідомив заступник голови ВЕБу Олександр Іванов в інтерв'ю агентству «Прайм».

За його словами, два російські виробники - Новочеркаський електровозобудівний завод та "Уральські локомотиви" - планують постачати локомотиви Українським залізницям. Угода перебуває на розгляді у «Внєшекономбанку».

"Запланована сума ліміту фінансування за проектом становить до 2,2 мільярда доларів. Звичайно, не одноразово, а траншами - в залежності від поставки. Йдеться про постачання 350 локомотивів, плюс опціон ще на 50. Поставка розтягнута на п'ять років", - сказав О.Іванов.

Він нагадав, що операція обговорювалася влітку на зустрічі прем'єр-міністрів Росії та України.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2011 року уряд України затвердив програму оновлення локомотивного парку залізниць України на 2012-2016 роки. Передбачено придбання близько 500 сучасних локомотивів, на що буде витрачено приблизно більше 28 млрд грн. Фінансування закупівель буде здійснюватися за рахунок власних, а також залучених коштів Українських залізниць.

В кінці 2011 року було укладено угоду з російським ЗАТ "Трансмашхолдинг" про придбання 300 вантажних електровозів. Крім того, у лютому 2012 р. підписано договір з ТОВ "Уральські локомотиви" на придбання 50 вантажних електровозів постійного струму протягом 2012-2016 років.

У 2012 році залізниці України закупили тільки 4 вантажні електровози із запланованих 66, які планували закупити в рамках Програми оновлення локомотивного парку.

Довідка УНІАН. Новочеркаський електровозобудівний завод заснований в 1936 році, сьогодні це найбільше в Росії і Європі підприємство з виробництва широкого спектру магістральних вантажних і пасажирських електровозів. У 2003 році завод увійшов до складу ЗАТ "Трансмашхолдинг".

ТОВ "Уральські локомотиви" (місто Верхня Пишма, Свердловська область), створений 1 липня 2010 року групою "Сінара" та німецьким концерном Siemens AG на базі Уральського заводу залізничного машинобудування, займається проектуванням, виробництвом, продажем і технічним обслуговуванням локомотивів.