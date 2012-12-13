На українсько-словацькому кордоні введуть додаткові смуги руху на свята

Чопська митниця (Україна, Закарпатська область) та Міхаловецька митниця (Словацька Республіка) домовилися ввести додаткові смуги руху, технічні засоби та ввести додатковий персонал на період зимових свят на українсько-словацькому кордоні для оперативного пропуску туристів.

Як повідомила кореспонденту УНІАН речниця Чопської митниці Вікторія Сенгетовська, відповідних домовленостей керівники двох митниць досягли вчора, 12 грудня, під час двосторонньої міжнародної робочої зустрічі, на якій йшлося про підготовку та співпрацю митних відомств на українсько-словацькому кордоні під час туристичного сезону в зимові свята.

Зокрема, за словами прес-секретаря, під час зустрічі начальник Чопської митнциці Олександр Похилько запропонував словацьким колегам у разі збільшення потоку, виділити окрему смугу руху для громадян, які їхатимуть до Євросоюзу на відпочинок. «На українській стороні на пасажирському напрямку є така можливість - ввести додаткову смугу перетину кордону для туристів», – уточнила В.Сенгетовська.

Також вона додала, що Чопська митниця ухвалила рішення напередодні різдвяних та новорічних свят у пунктах пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» та «Малий Березний-Убля» збільшити чисельність посадових осіб Чопської митниці, щоб уникнути утворення черг та для прискореного проходження митного контролю громадянами та транспортними засобами.

Крім того, у пікові дні на кордоні будуть залучені додаткові технічні засоби (мобільні пересувні сканери) для уникнення великих черг перед пунктом пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» з обох сторін кордону.

В.Сенгетовська також повідомила, що начальник митного управління м. Міхаловці (Словаччина) Мілан Качурік повідомив, що словацька сторона також вживатиме заходів для того, аби без затримок проводити митно-прикордонні процедури. Також словацька сторона повідомила, що з 17 грудня буде задіяний додатковий сканер на вантажному напрямку для більш оперативного контролю та пропуску великогабаритних транспортних засобів.