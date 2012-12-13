Польща шукає покупця компанії, що володіє лижними підйомниками в країні

Варшава. Польська влада оголосила в четвер конкурс з продажу 100% акцій компанії Polskie Koleje Linowe (PKL), що входить до державного залізничного холдингу PKP та володіє лижними підйомниками та туристичною залізничною лінією в горах Польщі.

Згідно з опублікованим сьогодні оголошенням, яким володіє УНІАН, влада прийматиме попередні заявки на купівлю компанії до 24 січня 2013 року.

Приватизаційна комісія має намір вибрати на конкурсі кращу пропозицію на купівлю компанії, номінальна вартість якої становить близько 10 млн євро.

Комісія має намір вибрати кілька компаній для другого етапу приватизації, після чого обрати переможця конкурсу.

Польські ЗМІ зазначають, що приватизація PKL викликає багато суперечок в Польщі серед політиків, органів державної влади та пересічних громадян.

Агентство внутрішньої безпеки ABW (аналог СБУ) нещодавно оприлюднило рапорт, згідно з яким приватизація цієї компанії може поставити під загрозу національні інтереси, оскільки після її продажу низка приватних осіб можуть вимагати компенсації за відібрані раніше державою земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти PKL. Зараз вони цього не можуть зробити, оскільки земля належить державі і використовується для державних потреб.

Польське агентство РАР зазначає, що продажем створеної у 1936 році компанії, яка володіє найстарішим лижним підйомником на найпопулярнішому в Польщі гірськолижному курорті Закопане, зацікавлені словацька компанія Tatry Mountain Resort, а також низка органів місцевої влади південних областей країни, де розташовані її активи. Вони створили консорціум для участі в приватизації.

Кошти від продажу компанії планується спрямувати на оплату боргів, на які раніше надавав гарантії польський уряд.